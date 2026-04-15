Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Arsenal sahasında, Sporting Lisbon'u konuk ediyor. Arsenal, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 90+1. dakikada Kai Havertz'in attığı golle kazanarak yarı final final için büyük bir avantaj elde etti. Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Arsenal- Sporting maçının saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Arsenal- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal- Sporting maçı canlı izle sayfası...
ARSENAL- SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Sporting maçı 15 Nisan Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
ARSENAL- SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform tabii spor 1'den yayınlanacak.
SPORTING CP-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez.
ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyçkeres.
ARSENAL- SPORTİNG MAÇI CANLI İZLE
