        Haberler Bilgi Spor CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler!

        Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündemine oturdu. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. "Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular da merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Giriş: 11.04.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesi öncesi geri sayım başladı. Şampiyonluk yolunda kritik viraja giren Fenerbahçe, deplasmanda 3 puan hedeflerken; Kayserispor ise sahasında avantaj yakalamak istiyor. Futbolseverler “Kayserispor Fenerbahçe canlı izle”, “maç saat kaçta”, “hangi kanalda yayınlanacak” gibi anahtar kelimelerle aramalarını hızlandırdı. Mücadeleye dair tüm detaylar ve olası kadrolar karşılaşma öncesinde netleşiyor. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

        KAYSERİSPOR - FENERBAHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Süper Lig Kayserispor - Fenerbaçe maçı 11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

        Muhtemel 11'ler;

        Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Ramazan, Enes, Benasser, Makarov, Chalov, Cardoso, Onugka.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Nene, Cherif, Talisca.

        KAYSERİ'DE 25.MAÇ

        Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 25. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 43 gol atarken, ev sahibi ekip 25 kez sevindi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
