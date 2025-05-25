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        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor... Avrupa kupaları yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren 5 maçın heyecanı yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19.00'daki 5 maçın canlı anlatımı HTSPOR'da... İşte karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:58
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        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
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        Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı saat 19.00'da başlayan 5 maçla devam ediyor.

        Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Avrupa kupaları şansını sürdürmek, Alanyaspor ve Bodrumspor ile ligden düşmemek için galibiyet hedefliyor.

        İşte Avrupa kupaları yarışı ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren 5 maçın canlı anlatımı ve istatistikleri...

        Beşiktaş - Ç.Rizespor

        BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Trabzonspor - Samsunspor

        TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Başakşehir - Adana Demirspor:

        BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Konyaspor - Alanyaspor:

        KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kayserispor - Bodrum FK:

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        KAYSERİSPOR-BODRUM FK MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
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