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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni! - Galatasaray Haberleri

        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni!

        Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlanacak. Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftarın toplandığı alanda birçok sanatçı sahneye çıkacak, futbolcular 5'inci yıldızı taraftarlarla kutlayacak. İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:00
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        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
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        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.

        "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

        Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.

        Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

        İŞTE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

        Yenikapı’daki Champions Fest’te sahne alacak sanatçılar açıklandı.

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        TARAFTARLAR ALANA AKIN ETTİ

        Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.

        TAKIM OTOBÜSÜ YENİKAPI'YA İLERLİYOR

        Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.

        OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR

        Abdülkerim Bardakcı: Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız.

        Günay Güvenç: Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum.

        Yunus Akgün: Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray

        Berkan Kutlu: Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız.

        Mario Lemina: I love Galatasaray!

        Barış Alper Yılmaz: Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim.

        Alvaro Morata: Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için.

        ASLAN BOĞAZDA

        Galatasaraylı oyuncular Sarayburnu'na indi ve aileleriyle birlikte tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yapıldıktan sonra Yenikapı'ya geçecek.

        FUTBOLCULAR YENİKAPI'DA!

        Galatasaray futbolcular ve aileleri, Yenikapı'ya geldi.

        ECE BORA: VEDALARIMIZ VAR

        Yenikapı'da açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, "Biz Galatasaraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Bu gecenin çok güzel geçmesini diliyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz çünkü bu akşam çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

        "Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Çok hazırlandık. Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız" diyen Bora, "Bu seferki çok özel. Hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk hem de vedalarımız var. Biraz hüzünlüyüz de. Çok güzel olsun diyoruz" dedi.

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