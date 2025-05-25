CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.

"Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.

Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

İŞTE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Yenikapı’daki Champions Fest’te sahne alacak sanatçılar açıklandı.

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2️⃣5️⃣. şampiyonluğu kutlayacağımız Yenikapı’daki Champion Fest’te sahne alacak sanatçılar 👇 pic.twitter.com/M06SPEcWuy — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 25, 2025

TARAFTARLAR ALANA AKIN ETTİ

Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.

🟡🔴 Galatasaraylı taraftarlar, Yenikapı'yı doldurmaya devam ediyor. 📍 pic.twitter.com/vR169bZHAN — HT Spor (@HTSpor) May 25, 2025

ECE BORA: VEDALARIMIZ VAR

Yenikapı'da açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, "Biz Galatasaraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Bu gecenin çok güzel geçmesini diliyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz çünkü bu akşam çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Çok hazırlandık. Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız" diyen Bora, "Bu seferki çok özel. Hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk hem de vedalarımız var. Biraz hüzünlüyüz de. Çok güzel olsun diyoruz" dedi.