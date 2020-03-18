Cansel Çördük kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kısmetse Olur Cansel Çördük hakkında, nereli ve kaç yaşında? Kısm

Cansel Çördük kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur yarışmasında tanınan ve sosyal medyada hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Cansel Çördük, Amerika'da coronavirüsüne yakalandığını, testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cansel Çördük; üniversite için Antalya'dan İstanbul'a gelerek burada yaşamını sürdürmeye başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Eğitim alan Çördük, okulunu bitirdikten sonra evlenerek bir yuva kurmak istediğini söylemişti. Cansel Çördük henüz 23 yaşındadır.