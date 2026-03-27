Cansever'in ilik nakli başarıyla gerçekleşti

Almanya'da yaşayan Cansever, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Tedavi sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cansever, kritik bir aşamaya gelindiğini ve uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını belirtmişti.

Şarkıcı, 26 Mart'ta ise hastaneden yaptığı paylaşımda ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurmuş, sevenlerinden dualarını istemişti.

Cansever'den sevindiren haber geldi. Sanatçının menajeri Erhan Arı, sosyal medya üzerinden operasyonunun başarılı geçtiğini açıkladı.

"İLİK NAKLİ OPERASYONU İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMIŞTIR"

Erhan Arı, paylaşımında, "Cansever’in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.