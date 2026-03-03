Cansever, lösemi tedavisinde kritik aşamada

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak; "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi. Uygun donör bulunması halinde Cansever'in mart ya da nisan ayında ilik nakli olması planlanıyor.