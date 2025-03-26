Cansız bulunan kadının Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.Fatma Nezihe Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklâl Mahallesi Adalar mevkiinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Bir süre sürüklenip Adalar mevkiine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

REKLAM Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fatma Nezihe Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.