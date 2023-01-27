"ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ"



Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp İspanya, Balkan ülkeleri ve İtalya’ya ulaşan Cansu Dere, şöhretin kendisini değiştirmediğini de ifade etmişti.



"Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı. Kameralar önünde bir ben, evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani" ifadelerini kullanan Dere, "Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi?" sorusuna da cevap vermişti.