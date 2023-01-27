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Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Ünlü oyuncunun menajeri, "Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" açıklamasında bulundu

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  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangının sebebinin, ünlü oyuncunun kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği iddia edildi.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    "ELEKTRİK KABLOSUNDAN KAYNAKLI KIVILCIM ÇIKTI"

    Oyuncunun menajeri de çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadeleri kullanıldı.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    HASTANELİK OLMUŞTU

    Ayrıca Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda gıda zehirlenmesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, 'Altın Üzüm Bağı' adıyla bu yıl 8'ncisi düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamamıştı.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    EVİNE HIRSIZ DA GİRMİŞTİ

    2018'de Cansu Dere'nin evine hırsız girdiği iddia edilmişti. Bebek-Aşiyan'da bulunan evde kiracı olarak oturan Dere'nin setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, oyuncuyu büyük zarara uğratmıştı.

    Hırsızların, evinde kasa olmayan Cansu Dere'nin gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, tabletine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenilmişti. Değerli saatlerinin de çalındığı konuşulan Dere, hemen polise başvurarak, tutanak tutturmuştu.

    Oyuncunun zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü öğrenilmişti.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    "HOŞLANMADIĞIM ŞEYLERİ NET BİLİRİM"

    Öte yandan Cansu Dere, daha önce, "Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?" sorusuna, "Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak..." yanıtını vermişti.

    Hakkında merak edilenleri anlatan Dere, "Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu?" sorusunu da cevaplamıştı.

    Ünlü oyuncu, "Benim öyle 'Aradığım üç özellik', 'En önemli beş kural' gibi listelerim pek olmaz. Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama..." demişti.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    "ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ"

    Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp İspanya, Balkan ülkeleri ve İtalya’ya ulaşan Cansu Dere, şöhretin kendisini değiştirmediğini de ifade etmişti.

    "Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı. Kameralar önünde bir ben, evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani" ifadelerini kullanan Dere, "Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi?" sorusuna da cevap vermişti.
  • Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - Magazin haberleri

    "SAYGISIZLIK BENİ SİNİRLENDİRİR"

    Cansu Dere, "Zorlandığım zamanlar oluyor, doğru ama genellikle tanınmaktan ya da popülerlikten ötürü değil. Aslında her şey karşılaştığım tavırla alakalı. Beni asıl rahatsız eden kabalık, hadsizlik ve talepkârlık oluyor. Saygısızlık beni sinirlendirir." şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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