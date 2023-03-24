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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Cansu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

CANSU ADININ ANLAMI NEDİR?

Cansu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cansu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cansu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CANSU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cansu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Can suyu, yaşam veren su. Sevimli, sevgili.

CANSU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Cansu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Cansu adını koymak caizdir.

CANSU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cansu ismini kullanan 76.913 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cansu ismini kullanan 15.689 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cansu ismini kullanan 6.226 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cansu ismini kullanan 5.660 kişi bulunmaktadır.

CANSU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Cansu ismindekiler çok açık sözlü insanlardır. Mantıktan önce duygularıyla hareket eden insanlardır. Hisleri oldukça kuvvetlidir. Hislerine güvenerek davranırlar. Kendilerini her ortamda oldukça net bir şekilde ifade etmektedirler. Cevapları adeta hazırdır. Hayatı dolu dolu, keyifli ve enerjili bir şekilde yaşamayı severler.

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