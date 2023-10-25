Cant ile ilgili cümleler: İçinde cant geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Can't" İngilizce dilinde sıkça karşılaşılan ve birçok farklı bağlamda kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, bir eylemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını veya izin verilmediğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, birinin belirli bir göreve uygun olmadığını belirtmek veya bir kişinin sahip olduğu yeteneklerle ilgili sınırlamaları ifade etmek için "cant" kelimesi kullanılabilir. Bu kelime aynı zamanda kişisel düşünce, inanç veya yeteneklerin sınırlarını ifade etmek için de kullanılır. Peki, can't ile ilgili cümleler neler? İşte can't cümle içinde doğru kullanımı...
Cant Konu Anlatımı
İngilizce dilinde "cant" kelimesi olumsuzluk veya sınırlama içeren birçok ifade ve cümlede bulunur. Bu ifadeler, günlük yaşamın farklı yönlerini ve kısıtlamaları açıklamak için dilin önemli bir parçasını temsil eder. Bu nedenle "cant" kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce dilinin daha iyi anlaşılmasına ve ifade edilmesine yardımcı olur.
"Cant" kelimesi, "cannot" kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve İngilizce cümlelerde "yapamamak" veya "olmamak" anlamına gelir. Bir şeyin fiziksel veya mantıksal olarak imkansız olduğunu belirtmek için kullanılır. Cant cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Cant konu anlatımına göre bu ifade olumsuz bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılır ve İngilizce cümlelerde sık sık karşımıza çıkar.
Cant Kısa Örnek Cümleler
Cant kısa örnek cümleleri şu şekilde sıralanabilir: