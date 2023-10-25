Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Cant İle İlgili Cümleler - İçinde Cant Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Cant ile ilgili cümleler: İçinde cant geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "Can't" İngilizce dilinde sıkça karşılaşılan ve birçok farklı bağlamda kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, bir eylemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını veya izin verilmediğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, birinin belirli bir göreve uygun olmadığını belirtmek veya bir kişinin sahip olduğu yeteneklerle ilgili sınırlamaları ifade etmek için "cant" kelimesi kullanılabilir. Bu kelime aynı zamanda kişisel düşünce, inanç veya yeteneklerin sınırlarını ifade etmek için de kullanılır. Peki, can't ile ilgili cümleler neler? İşte can't cümle içinde doğru kullanımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cant ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cant Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İngilizce dilinde "cant" kelimesi olumsuzluk veya sınırlama içeren birçok ifade ve cümlede bulunur. Bu ifadeler, günlük yaşamın farklı yönlerini ve kısıtlamaları açıklamak için dilin önemli bir parçasını temsil eder. Bu nedenle "cant" kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce dilinin daha iyi anlaşılmasına ve ifade edilmesine yardımcı olur.

        "Cant" kelimesi, "cannot" kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve İngilizce cümlelerde "yapamamak" veya "olmamak" anlamına gelir. Bir şeyin fiziksel veya mantıksal olarak imkansız olduğunu belirtmek için kullanılır. Cant cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

        • I can't fly without wings. (Kanat olmadan uçamam.)
        • She can't speak French, but she's learning. (Fransızca konuşamaz, ama öğreniyor.)
        • It's impossible to make everyone happy all the time; you can't please everyone. (Her zaman herkesi mutlu etmek imkansızdır, herkesi memnun edemezsiniz.)
        • He can't attend the meeting tomorrow due to a prior commitment. (Önceden yapılan bir taahhüt nedeniyle yarın toplantıya katılamaz.)
        • You can't access the file without the correct password. (Doğru şifre olmadan dosyaya erişemezsiniz.)
        • I can't swim, so I won't join you at the pool. (Yüzme bilmiyorum, bu yüzden havuza sizinle katılamam.)
        • He can't attend the meeting because he has another appointment. (Toplantıya katılamıyor çünkü başka bir randevrusu var.)
        • We can't go to the concert tonight because we don't have tickets. (Bu gece konseri izlemeye gidemeyiz çünkü biletlerimiz yok.)
        • She can't eat spicy food due to her sensitive stomach. (Onun hassas midesi nedeniyle baharatlı yiyecek yiyemez.)
        • They can't play the piano, but they're learning. (Piyano çalamazlar, ama öğreniyorlar.)
        • You can't park here; it's a no-parking zone. (Burada park yapamazsınız; bu bir park yasağı bölgesi.)
        • It can't be that difficult to solve this puzzle. (Bu bulmacayı çözmek o kadar da zor olamaz.)

        Cant konu anlatımına göre bu ifade olumsuz bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılır ve İngilizce cümlelerde sık sık karşımıza çıkar.

        Civan ile ilgili cümleler
        Civan ile ilgili cümleler

        Cant Kısa Örnek Cümleler

        Cant kısa örnek cümleleri şu şekilde sıralanabilir:

        • I can't swim, so I won't join you at the pool. (Yüzme bilmiyorum, bu yüzden havuza sizinle katılamam.)
        • She can't attend the meeting because she has a doctor's appointment. (Doktor randevusu olduğu için toplantıya katılamıyor.)
        • They can't go to the concert tonight because they have other plans. (Bu akşam konserine gidemiyorlar, başka planları var.)
        • He can't find his keys and is looking for them everywhere. (Anahtarlarını bulamıyor ve onları her yerde arıyor.)
        • I can't understand this math problem; it's too complicated. (Bu matematik sorusunu anlayamıyorum; çok karmaşık.)
        • We can't eat at that restaurant; it's closed on Sundays. (O restoranda yemek yiyemeyiz, pazar günleri kapalı.)
        • The dog can't go outside because it's raining heavily. (Köpek dışarı çıkamıyor, çünkü çok şiddetli yağmur yağıyor.)
        • I can't believe we can't watch the game on TV due to a broadcast issue. (Yayın sorunu nedeniyle oyunu televizyonda izleyemediğimize inanamıyorum.)
        • She can't speak French, but she's learning it. (Fransızca konuşamıyor, ama öğreniyor.)
        • I can't thank you enough for your help. (Yardımın için sana yeterince teşekkür edemem.)
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!