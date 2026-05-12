Cantieri Capelli Türkiye’ye East Marine ile geldi

Türkiye’nin önde gelen denizcilik perakende markalarından East Marine ile İtalyan tekne üreticisi Cantieri Capelli, Türkiye pazarındaki iş birliklerini güçlendirdiklerini özel bir lansmanla duyurdu.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen etkinlik, denizcilik sektörünün profesyonellerini ve deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Buluşmada; iki köklü markanın ortak vizyonu ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Capelli Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Apak, "Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanında deniz tutkunlarıyla buluşan Capelli markasıyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sayın Rahmi M. Koç’un kıymetli desteğiyle hayata geçen bu Türk-İtalyan ortaklığının, denizcilik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir başarı hikâyesine dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

REKLAM

Capelli CEO’su Umberto Capelli de, 50 yıllık deneyimlerinin teknelerinde güvenilirlik ve istisnai performans olarak vücut bulduğunu, markanın hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı ülkelerinde gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

East Marine Genel Müdürü Gürhan Günal da, 2022 yılında da Cantieri Capelli ile iş birliklerinin başladığını dile getirerek, "Amacımız İtalyan zarafetini ve güçlü performansını Türkiye’deki deniz severlerle buluşturmak ve markanın Türkiye’deki seçkin konumunu pekiştirmek" diye konuştu.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Türkiye’nin uzun kıyı şeridi, gelişen marina altyapısı ve büyüyen denizcilik kültürü, pazarı stratejik açıdan önemli kılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, East Marine, bu potansiyeli değerlendirerek Cantieri Capelli’nin İtalyan tasarım anlayışını ve performansını Türkiye’de daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.