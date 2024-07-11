Cardi B'den kızı Kulture için özel uçaklı lüks 6 yaş doğum günü partisi

80 milyon dolarlık serveti olan Cardi B, eşi Offset ve Kulture'un Paris seyahatinde yanlarında 2 yaşındaki oğulları Wave de vardı. Offset'in eski eşi Shya L'amour'la birlikteliğinden olan 9 yaşındaki diğer kızı Kalea da onlarla birlikte Fransa'nın başkentindeydi.