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HaberlerTeknoloji

Careem, Türkiye pazarından çıkıyor

Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem, 31 Ocak gece yarısından itibaren Türkiye'deki servislerini durduracağını duyurdu

Careem
Yiğitcan Yıldız

Türkiye'de taksiler aracılığı ile hizmet veren Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem Türkiye den çıkıyor.

İki yıl önce Türkiye pazarına giren Careem'den kullanıcılara gönderilen mesajda şöyle denildi:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, kaptanlarımıza ve müşterilerimize hizmet etme ve büyüme için sağlıklı bir ortam sağlayan düzenleyici faktörlerin eksikliği nedeniyle Türkiye'deki servislerimizi 31 Ocak gece yarısından itibaren, durdurma kararı aldık. Size özel, güvenli ve arkadaş canlısı yolculuklar sunmak bir ayrıcalıktı. Hesabınızda kalan krediniz varsa, lütfen bunları 31 Ocak'tan önce kullanın, aksi takdirde bu tarihte kalan kredileri kayıtlı kredi kartınıza iade edeceğiz. Bu yolculuğa katılan ve misyonumuza inanan herkese teşekkür ediyoruz."

Türkiye'nin de dahil olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren Careem, Uber tarafından 3.1 milyar dolara satın alınmış şirket kendi markasıyla faaliyet göstermeye devam etmişti.

 

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