        Haberler Yaşam Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 10 bin kişi izledi

        Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 10 bin kişi izledi

        Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Cumhuriyet', 16 ayda 11 bin kilometre yol katetti. 10 bin kişi, 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi

        'Cumhuriyet'i 10 bin kişi izledi

        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

        Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.

        2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Cumhuriyet' adı verildi.

        DEKAMER'de tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak 30 Ekim 2024'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

        Geçen sürede 'Cumhuriyet', 11 bin kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarına ulaştı. 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren harita, 16 ayda 10 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

        #caretta caretta
