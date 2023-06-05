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Haberler Gündem Güncel Caretta carettaların yuvalama alanına ATV ile girdiler! - Güncel haberler
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Caretta carettaların yuva alanı kumsalda ATV tepkisi

Caretta carettaların yuvalama alanlarından biri olan Patara kumsalında bir kez daha akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Kumsala yasak olmasına rağmen ATV ile giren tatilcilerin görüntüsü tepkilere yol açtı

Caretta carettaların yuvalama alanına ATV ile girdiler! - Güncel haberler
DHA

Caretta carettaların Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan Patara kumsalında tatilcilerin ATV araçlarıyla kumsalda off-road yaptığı görüntüler tepkiye yol açtı.

DHA'nın haberine göre deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, "ATV'lerin girişine engel olmakta zorlanıyoruz. İnsanların hiçbir uyarıya maruz kalmadan kumsalı sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde Antalya'nın Kaş ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırlarında yer alan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi'ni 10 kişilik ekiple yürüttüklerini anlattı.

Prof. Dr. Eyüp Başkale, 15 Mayıs ve 15 Eylül yuvalama sezonunda, uzmanlar eşliğinde gönüllü ekiplerin 22.00-02.00 ve 04.00-10.00 saatleri olmak üzere her gün iki kez arazi çalışması yaparak alan kontrolü yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Başkale, caretta caretta yuva bilgilerinin kaydedildiğini, yuvalama tarihleri ve yuvalardaki kuluçka süreçlerini takip ederek, yavruların çıkış zamanını kontrol ettiklerini aktardı. Numaralandırılan her yuvanın yırtıcı canlılara karşı kafeslenerek koruma altına alındığını anlatan Prof. Dr. Eyüp Başkale, ayrıca plajın insan kullanımının yoğun olduğu bölgede farkındalığı sağlaması için kum üstü ve bilgilendirme levhalı kafeslerin de kullanıldığına dikkati çekti.

"OFF-ROAD VE ATV ARAÇLARI KUMSALA GİRİYOR"

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalına araç girişlerinin yuvalama sezonunda da devam ettiğini açıkladı. Araçların kumsala girişinin caretta caretta yuvalarına zarar verdiğini aktaran Prof. Dr. Başkale, bu olumsuz durumun kumsalın yapısını da bozduğunu söyledi. Alana insanların araçlarla girişinin kısıtlanması için gerekli adımların atıldığını fakat tur araç şirketlerinin turistleri ATV ile kumsala soktuğunu aktaran Prof. Dr. Eyüp Başkale, Kum tepesi ve Çay ağzı bölgesinden giriş yapan araçları önlemek adına tabelalar yerleştirildiğini, kumsalın Çayağzı tarafındaki girişinde ahşap kazıklar ile araç girişinin engellenmeye çalışıldığını anlattı.

Prof. Dr. Başkale, şöyle konuştu: "Uzun zamandır Patara kumsalında çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Nesli tehlike altındaki türleri korumakta başarılı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak son zamanda kumsala araç girişleri büyük sorunlarımızdan biri. Özellikle off-road araçları ATV'ler ne yazık ki kumsala giriyor. Kumsalın büyük kısmını araç girişlerini engellemek için kazıklarla kapattık. Buna rağmen yine de ATV'lerin girişine engel olmakta zorlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde araç girişlerine jandarma ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Kumsala giriş yapan araçların yakalanması ve çıkarılmasını sağladık. Ancak bunları bir bilinç halinde oluşturmamız gerekiyor. İnsanların hiçbir uyarıya maruz kalmadan kumsalı sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarını öğrenmesi gerekiyor."

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YORUMLAR

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  • anadolupanteri 32 dakika önce Meseleye gerçekçi yaklaşmak lazım. Girenler değil sorun ATV kiralayan firmalar. Önlemi oradan alacaksınız. Sinek ile değil bataklık ile mücadele önemli olan.
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