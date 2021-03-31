DHA

Antalya'da yaz sezonunun ilk dalışlarını gerçekleştiren profesyonel dalış eğitmeni Erkun Tanyar, Adrasan'da mavilikleri keşfetti.

DHA'nın haberine göre arkadaşlarıyla birlikte su altı yaşamını görüntülemek için dalış yapan Tanyar, caretta caretta ile karşılaştı. Kayalıkların arasında süzülerek ilerleyen yetişkin deniz kaplumbağası, Tanyar'ın önünden defalarca geçerek adeta poz verdi.

Dalışları sırasında deniz kaplumbağalarıyla defalarca karşılaştığını anlatan Tanyar, "Caretta carettalar çoğu zaman insanlardan kaçar. Bu biraz farklıydı. Sanırım daha önce insanlarla etkileşimi olmuş. Benden kaçmadı, uzun uzun videosunu çektim, poz verdi sanki. Etrafımda döndü, uzun uzun sırt üstü yüzdü, kimi zaman dönerek ilerledi. Pozitif ve cana yakın tavırlarıyla eğlenmeyi bilen bir deniz kaplumbağasıydı" dedi.

Caretta carettaların, insan eliyle kirletilen denizlerden en çok zarar gören canlılardan biri olduğunu vurgulayan Tanyar, "Denize naylon poşet atmayın. Bu canlılar o poşetleri deniz anası sanıp yiyor ve boğularak can veriyor. Lütfen dikkatli olun ve onları koruyun" diye konuştu.