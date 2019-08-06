Buradaki tesislerde kaldığınızda kendinizi birkaç gün içinde aileden biri gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Pırıl pırıl harika kumlu bir sahil var. Ayağınızın altından geçen balıkları çıplak gözle görebileceğiniz cam gibi bir su. İçi belirli bir yere kadar küçük çakıl taşı. Boyunuzu geçtiğinizde kum başlıyor.