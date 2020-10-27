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Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı “Fikir Meltemi” toplantıları panelinde konuşan Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Türkiye’nin cari fazla vermesinin yolu teknoloji ihracatından geçiyor” dedi.

Netaş’ın 1.5 yıldır sürdürdüğü “Fikir Meltemi” toplantıları serisinin devamı olarak online gerçekleştirilen Fikir Meltemi Paneli’nin açılışında konuşan Altay, toplantılarının ana odağının farklı disiplinlerden bakış açıları ile zenginleşmek olduğuna işaret ederek, “Ülkemizin yetiştirdiği akademisyenler, iş dünyası ve bilişim sektörünün önde gelen temsilcileri; yenilikçi genç girişimciler, öncü yatırımcılar, antropolog, tarihçi ve gazetecilerle bir araya geldik. Tek bir toplantı yapmak yerine, “Fikir Meltemi” adını verdiğimiz toplantı serileri ile görüşleri enine boyuna tartıştık. Bu tür iletişimin devam etmesi ve genişlemesi Türkiye’ye çok yarar sağlayacak” diye konuştu.

‘PANDEMİ İLE DAHA İYİ ANLAŞILDI’

Türkiye’nin cari fazla vermesinin teknoloji ihraç etmesinden geçtiğini kaydeden Altay, şöyle konuştu:

“Biz toplantıları yaptığımız zaman pandemi yoktu. Ancak toplantılarda hep konuşulanlardan biri bilgi iletişim teknolojilerinin önemiydi. Bilgi iletişim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğu pandemi ile birlikte daha iyi anlaşıldı. Bugün, bu toplantıyı bu teknoloji ile yapıyoruz, alışverişimizi bilgi iletişim teknolojileri ile yapıyoruz. Pandemiye karşı alınan her önlemde bilgi iletişim teknolojilerini görüyoruz. Ben 1975 yılından bu yana Ar-Ge’nin içindeyim. Netaş’ta da ilk yazılım ihracatını 1992’de yaptık. 2007 yılında 1000 kişilik bir mükemmelliyet merkezi kurup son 10 yılda 500 milyon dolar yazılım ihracatı yaptık. Bu topraktan çıkan insanlarla yaptık bunları.”

Türkiye’deki en önemli eksikliğin “devamlılık” ve “kararlılık” aşamasında yaşandığını kaydeden Altay, 30-40 yıllık programların yapılamamasının Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesine engel olduğunu vurguladı.

“Siz bahçedeki fidan biraz büyüsün ama sonra ben bu fidana su vermeyeceğim dediğinizde iki yılda o ağaç kuruyor. Tekrar ağaç dik, tekrar kurut gibi iki ileri bir geri işlemlere teknoloji dayanamıyor” diyen Altay, şu noktaların altını çizdi:

“Ar-Ge, Karadeniz çalgısı tuluma benzer, tulum şişmeden çalamazsınız. O yüzden birikim önemli. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı teknolojiye yatırım yapan şirketlerin veya teknolojinin önünü açacak olan firmaların Türkiye’ye gelmesi. Türkiye’ye üretim için gelen yatırımcı var ama teknoloji getirmeyi planlayarak gelen maalesef az."

300 SAAT SÜREN TOPLANTININ ÇIKTILARI KİTAPLAŞTIRILDI

Farklı disiplinlerden gelen katılımcılarla 300 saate yakın süre Türkiye’nin inovasyon ve Ar-Ge konusunda bulunduğu noktayı, artılarını, eksilerini, vizyon ve hedeflerini enine boyuna tartıştıklarını belirten Altay, “Bu toplantılar sonucunda elde edilen çıktıları belge niteliğinde bir kitapçıkta topladık. Umuyoruz ki; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hikayesinin Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji temeli olduğuna inananlar olarak çıktığımız bu yolculuğumuz, zaman içerisinde gelişerek daha da büyüyecektir” dedi.

2.5 SAATLİK PANELDE 33 KONUŞMACI YER ALDI

Verilen bilgiye göre YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan ve 2.5 saatte 33 konuşmacıyı ağırlayan Fikir Meltemi Paneli’ni 5 bin kişi izledi. Netaş’ın Ar-Ge Merkezi’nin kuruluşunun 45. yılında başlatılan ve 1.5 yıldır devam eden “Fikir Meltemi” toplantılarına bugüne kadar, Türkiye’nin önde gelen bilim insanları, akademi, iş dünyası ve bilişim sektörünün öncü temsilcileri; yenilikçi genç girişimciler ve yatırımcılar, antropolog, gazeteci-yazar olmak 50’ye yakın kanaat önderi katılım gösterdi.