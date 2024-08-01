Carlo Ancelotti: Arda Güler tarihin en iyisi olabilir

"ONUN İÇİN EN İYİ POZİSYON 10 NUMARA"

Ancelotti, Arda'nın 10 numara mevkisinde en iyi katkıyı verebleceğini de belirterek, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir" dedi.