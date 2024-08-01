Carlo Ancelotti: Arda Güler tarihin en iyisi olabilir
Real Madrid, Arda Güler'in ilk 45 dakikasında forma giydiği hazırlık maçında Milan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in bu sezona damga vurabileceğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan'a 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"ARDA TATİLDE ÇOK İYİ ÇALIŞTI"
19 yaşındaki milli yıldızın, tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir." dedi.
"ONUN İÇİN EN İYİ POZİSYON 10 NUMARA"
Ancelotti, Arda'nın 10 numara mevkisinde en iyi katkıyı verebleceğini de belirterek, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir" dedi.
"DAHA BÜYÜK BİR ROLÜ OLACAK"
Bu sezon Arda'nın daha fazla şans bulabileceğini sinyallerini veren Ancelotti, "Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.
VAZQUEZ: EURO 2024'TE HARİKA OYNADI
Öte yandan Real Madrid'in tecrübeli oyuncularından Lucas Vazquez, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada, "Arda geçen sezonu çok güçlü bir şekilde tamamladı ve harika bir Euro geçirdi." diye konuştu.
Takım arkadaşından övgüyle bahseden İspanyol futbolcu, "Arda'nın büyük bir potansiyeli, harika bir tutumu ve öğrenme arzusu var ve bu da sahada kendini gösteriyor. Bu sezon ondan kesinlikle harika anlar göreceğiz." dedi.
İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Milan'ın 1-0 kazandığı hazırlık maçında Real Madrid formasıyla sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, 45 dakika sahada kaldı.
Arda'nın 45 dakikalık istatistikleri şu şekilde:
-34 topla buluşma
-19/21 pas isabeti
-1/3 orta isabeti
-1/1 şut isabeti
-1/1 çalım
-2 top kapma
-4/8 ikili mücadele