Carlo Ancelotti resmen Brezilya'da!

Brezilya Futbol Federasyonu, Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin simgesi Carlo Ancelotti, Pazartesi günü (12) CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak duyuruldu. Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’na kadar Brezilya’yı çalıştıracak ve önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay ile oynanacak iki eleme maçında Sarı-Yeşilliler’in başında olacak." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Carlo Ancelotti’yi Brezilya’nın başına getirmek sadece stratejik bir hamle değil. Bu, dünyanın en üst seviyesine geri dönmeye kararlı olduğumuzun dünyaya bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi gezegenin en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli bölümlerini yazacağız." dedi.