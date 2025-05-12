Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Carlo Ancelotti resmen Brezilya'da! - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti resmen Brezilya'da!

        Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Carlo Ancelotti resmen Brezilya'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brezilya Futbol Federasyonu, Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağını duyurdu.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin simgesi Carlo Ancelotti, Pazartesi günü (12) CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak duyuruldu. Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’na kadar Brezilya’yı çalıştıracak ve önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay ile oynanacak iki eleme maçında Sarı-Yeşilliler’in başında olacak." ifadeleri kullanıldı.

        Federasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Carlo Ancelotti’yi Brezilya’nın başına getirmek sadece stratejik bir hamle değil. Bu, dünyanın en üst seviyesine geri dönmeye kararlı olduğumuzun dünyaya bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi gezegenin en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli bölümlerini yazacağız." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti