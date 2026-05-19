        Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi

        Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi

        İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:55 Güncelleme:
        Alcaraz Wimbledon'dan çekildi

        İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum, ancak maalesef henüz oynamaya hazır değilim ve bu nedenle Queen's ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. Bunlar benim için gerçekten çok özel iki turnuva ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çok çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

        Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

