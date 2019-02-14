ÇARPIŞMA 10. BÖLÜM FRAGMANLARI
“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Veli’nin emri ile sevdiği kadını, Meltem’i öldüren Adem, Veli’ye çok öfkelidir ve her an patlayabilecek bir bomba kadar tehlikelidir. Kadir ve Kerem, yaralanan Meral’i hızla hastaneye yetiştirir. Meral’in ciddi bir yarası yoktur ve kısa sürede taburcu olur. Veli’nin emniyette ikinci bir muhbiri olduğunu anlayan Kadir, Haydar’dan diğer haini bulmak için izin ve yardım ister.
Veli, Cansız’dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj alır. İyice köşeye sıkışmıştır. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapar ve Yakup ile Cemil’i de maşa olarak kullanır. Veli, Zeynep’e telefonla ulaşır ve ona Kadir hakkında, Kadir’in dahi bilmediği çok büyük bir bilgi verir. Devamını anlatmak için de Aylin’i de alıp, yanına gelmesini ister. Kerem ile Cemre’nin ilişkileri hız kazanır. Ama önlerinde, biri büyük biri küçük, iki engel vardır: Selim ve Meral. Kadir de Zeynep’i kıskanmaya başlamıştır.
Kadir’in bu halleri Zeynep’in içten içe hoşuna gider. Adalı’nın otomobili, kendisinin de içinde olduğu sırada, tanımadığı kişilerce kurşun yağmuruna tutulur. Bir yandan emniyetteki ikinci muhbirin, diğer yandan da köstebeğin üzerinden Veli’nin peşinde olan Adalı’nın şimdi, hiç tanımadığı yeni ve çok tehlikeli bir düşmanı daha vardır.
Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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