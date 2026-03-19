        Haberler Bilgi Gündem Carrefour çalışma saatleri 2026: Ramazan Bayramı’nda CarrefourSA marketleri açık olacak mı, kapalı mı olacak?

        Bayramda Carrefour açık mı? Ramazan Bayramı'nda Carrefour marketleri açık olacak mı?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram süresince marketlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle alışveriş planı yapan birçok kişi, bayram günlerinde Carrefour marketlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda Carrefour hizmet vermeye devam edecek mi? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.03.2026 - 15:30 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar tatil süresince marketlerin çalışma durumunu araştırıyor. Alışverişini bayram günlerinde yapmak isteyen pek çok vatandaş, Carrefour mağazalarının açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda Carrefour marketleri hizmet vermeye devam edecek mi? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

        Carrefour, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Ancak saatler, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik gösterebilliyor.

        3

        19 MART AREFE GÜNÜ CARREFOUR AÇIK OLACAK MI?

        Carrefour marketler 19 Mart Perşembe günü normal çalışma düzeni olan 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

        4

        RAMAZAN BAYRAMINDA CARREFOUR AÇIK MI?

        Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Ancak bu durum bölgesel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yılki çalışma saatleri için Carrefour marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i