Bayramda Carrefour açık mı? Ramazan Bayramı'nda Carrefour marketleri açık olacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram süresince marketlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle alışveriş planı yapan birçok kişi, bayram günlerinde Carrefour marketlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda Carrefour hizmet vermeye devam edecek mi? İşte tüm detaylar...
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Carrefour, 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Ancak saatler, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik gösterebilliyor.
19 MART AREFE GÜNÜ CARREFOUR AÇIK OLACAK MI?
Carrefour marketler 19 Mart Perşembe günü normal çalışma düzeni olan 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMINDA CARREFOUR AÇIK MI?
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Ancak bu durum bölgesel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yılki çalışma saatleri için Carrefour marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.