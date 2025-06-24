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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA'dan 18 milyon dolarlık GES yatırımı - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA'dan 18 milyon dolarlık GES yatırımı

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 18 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına imza attı. CarrefourSA'nın Şanlıurfa'da 297 dönüm arazi üzerinde, 29,3 MWp kurulu güce sahip hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali tam kapasiteyle devreye girdiğinde, yılda yaklaşık 53 milyon kWh elektrik üreterek, yaklaşık 20.000 evin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda enerji üretecek; yılda yaklaşık 27.000 ton karbon emisyonu azaltımıyla doğaya büyük bir katkı sağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:05
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        CarrefourSA'dan 18 milyon dolarlık GES yatırımı
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        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 74 ilde 1250’dan fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırırken; "Yaşam için Doğrusu" anlayışıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini öncelik haline getirerek yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor.

        CarrefourSA bu vizyon doğrultusunda, Şanlıurfa’da 297 dönüm arazi üzerinde, 29,3 MWp kurulu güce sahip olacak bir Güneş Enerji Santrali (GES) için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı. 18 milyon dolarlık yatırım tutarına sahip proje kapsamında kurulacak olan santralin, kurulumu başlamış olup, 6-9 ay içinde tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

        "YILLIK ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 35'İNİ KARŞILAYACAK"

        Yıllık yaklaşık 53 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek olan santral, CarrefourSA’nın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayacak kapasitede olacak.

        Ayrıca bu proje ile yılda yaklaşık 27.000 ton karbon emisyonu azaltılacak olup, bu miktar, yaklaşık 1,2 milyon ağacın yıllık karbon emilim kapasitesine eşdeğer.

        "YATIRIMLARIMIZDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ODAKLANDIK"

        Finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için Yaşam için Doğrusu demeye devam ettiklerini söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim, doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsememizi gerektiriyor. 2020 yılında hız verdiğimiz enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliği projelerimiz sayesinde, doğrudan faaliyetlerimizden kaynaklanan CO2e emisyonunu, 25.000 ton azalttık ve 400 mağazamızda 50.000 MWh elektrik tasarrufu sağladık. Tasarruflarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Şirketimizin, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, Şanlıurfa’da kurulacak olan güneş enerji santralimiz, CarrefourSA’nın yıllık elektrik ihtiyacının %35’ini karşılayacak kapasitede olacak ve yıllık yaklaşık 53 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek. Bu proje ile yaklaşık 27.000 ton düzeyinde, karbon emisyonumuzu da azaltmış olacağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyacağız bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

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