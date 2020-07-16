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Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk konusu nedir? Çatı Katı Aşk nerede çekildi?

Çatı Katı Aşk dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Ezgi Şenler'in aldığı Çatı Katı Aşk dizisiyle ilgili detaylar haberimizde...

Çatı Katı Aşk

Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...


ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Furkan Andıç-Ateş Avcı,
Ezgi Şenler- Ayşen Yılmaz,
Yiğit Kirazcı- Demir Yılmaz,
Nilay Deniz- Yasemin Çetin,
Renan Bilek-Celal Yılmaz,
Burak Tamdoğan- Filozof Emin,
Pelin Öztekin- Süheyla Durmaz,
Bülent Seyran- Şuayip Durmaz,
Erhan Yazıcıoğlu- Asaf Avcı
Ebru Aykaç- Gülriz Avcı,
Benian Dönmez-
Seray Gözler-
Şahin Ergüney-
Tülay Günal- Perihan Yılmaz
Bedia Ener- Saadet Yılmaz

ÇATI KATI AŞK KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir…

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