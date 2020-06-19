Çavuşoğlu: Fransa, Libya'ya bizzat silah gönderiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ticaret hacmimiz yaklaşık 20 milyar euro. İtalya bizim ihracatımızda 3. sırada, ithalatımızda 5. sırada. Biz her ikisinde de birinci sıraya çıkabiliriz. Ticaret hacmimizi geliştireceğiz.

Sadece ticaret değil, savunma sanayi, enerji, turizmde hayata geçirdiğimiz projeler var. EUROSAM'la ilgili mutabakat zaptımız var. Bunları geliştirmek istiyoruz.

Diğer taraftan AB içerisinde Türkiye'ye yönelik en güçlü desteği her zaman İtalya'dan gördük. Türkiye-AB ilişkilerinde ortaya çıkan fırsatlar ve var olan bazı zorlukları da ele aldık. Bölgesel konuları da konuştuk.

Libya ziyaretimizde elde ettiğimiz izlenimleri anlattım. Ziyaretimiz hakkında kendisine bilgi verdim. İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirecek siyasi adımlar için çalışacağız.

İtalya burada ateşkes ve siyasi çözüm için samimi bir çaba sarf etti. Bundan sonraki çabalarımızda da İtalya ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Keza Suriye ile birlikte görüş alış verişinde bulunduk.

Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'in bir çatışma değil, işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Şu anda bu işbirliği yok. Biz de kendi haklarımız ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakları için adımlar attık. İtalya'nın bu konularda yapıcı bir rol üstlenmek istediğini gördük ve bunu memnuniyetle karşıladık. İtalya her zaman dengeli, yapıcı, objektif davranan bir ülkedir.

İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da önemli buluyoruz. Demek ki meseleler diyalogla çözülebiliyor. Bizi yok sayma yerine paylaşma kültürü de olabiliyor. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Di Maio'nun açıklamalarından satır başları:

İtalya, Türkiye'yi olmazsa olmaz bir müttefik olarak görüyor. Kesin kararırımız diyaloğumuzun hep yapıcı olmasıdır.

Ortak ekonomik, ticari komisyon toplantısını gerçekleştirmek niyetindeyiz. Hem İtalya hem de Türk ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Türk halkına, pandeminin en zor günlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Libya'da, sahada paralı askerlerin bulunması, patlayıcı mayınların bulunması devam etmemeli. Artık AB için Libya bir güvenlik sorunu oluşturmamalı. Bunun için siyasi çözüm gerekiyor. Biz BM'nin barış sürecini destekliyoruz. Libya'daki tarafların masaya oturma niyetinden memnunuz. Sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. En kısa zamanda, BM'nin buraya özel temsilci ataması gerekiyor.

Libya'da herhangi bir tarafı desteklemek değil, mühim olan ihtilafın sona ermesi. Bizim çağımızda çok büyük küresel sınamalar var. Bunlara yönelik birlikte çaba vermemiz gerekiyor.

Göç konusunda Türkiye çok ciddi çabalar gösterdi, bunu takdir ediyoruz.

Türkiye ile Kıbrıs arasında da yine hem güvenlik, hem istikrar hem de işbirliği sağlanması için yapıcı diyalog gerekiyor.

Dostluk Türkiye ile İtalya arasında her zaman mevcut. Biz İtalya olarak, AB'nin kurucu ülkelerinden biri olarak, her türlü diyalog sürecinin sağlanmasının destekçisiyiz. Bu sayede Akdeniz'de istikrar sağlanacaktır.

SORU-CEVAP

Doğu Akdeniz

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de her ne kadar İtalya ile sınırlarımız olmasa da, Doğu Akdeniz'in barışı, huzuru ve refahı için birlikte çalışabiliriz. Var olan sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için İtalya da katkı sağlayabilir.

Bizim reaksiyonumuz, Türkiye'yi dışlamaya çalışanlara karşı atılmış adımlardır. Paylaşıma inanan herkesle bu işbirliğine hazır olduğumuzu sık sık vurguladık. Gerçekten buna inanıyoruz. Huzurun olmadığı, paylaşımın olmadığı yerde her zaman gerginlikler olur. Enerji faaliyetleri konusunda da İtalya ile birlikte çalışmak isteriz.

Libya'nın bugün elektrik ihtiyacı var. Bunların tedariki için de beraber çalışabiliriz. Burada Libya'daki durumun en çok etkisi Malta ve İtalya'da görülüyor. Burada Doğu Akdeniz'deki konuyu vurgularken, İrini ile ilgili fikirlerimi de söylemek isterim.

İrini Operasyonu dengeli değil, taraflı. Libya hükümetinin beklentilerini karşılamamıştır. Kuzey'den gelen teçhizatı kısmen denetleyebiliyor. Suriye'den veya Abu Dabi'den gelen silahları denetleyebiliyor mu? İrini'nin içinde bulunan Fransa, Libya'ya bizzat silah gönderiyor.

Seyahat uyarısı

Çavuşoğlu: İtalyan turistler Türkiye'ye gelmek istiyor. Türk turistler İtalya'ya gitmek istiyor. Ağustos itibariyle uçuşların başlamasını konuştuk. Sağlık ve Turizm bakanlıklarımız devrede. AB'nin bize yönelik aldığı karar hakkaniyetten uzak. Objektif kriterler belirlenmesi lazım. Bunlar vaka sayısı, alınan tedbirler gibi veriler olabilir.

İtalya ile Türkiye bu konuda aynı bakıyor ancak AB'deki bazı ülkelerin bu konuları siyasi olarak kullanmaması lazım.