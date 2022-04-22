Çay ağacı yağının cilde faydaları 0:00 / 0:00

Çay ağacı yağının ana maddesi olan çay ağacı Avustralya’ya özgüdür. Özellikle Avusturalya’nın kuzeydoğusunda bulunan kabilelerde solunum yolu hastalıklarının tedavisi için kullanılan bu doğal yağ, cilt sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden kişiler de bu doğal yağın cilt üzerinde nasıl kullanıldığını merak etmektedir. Cilt sağlığı için çay ağacı yağı kullanmak isteyen kişilerin en sık sorduğu soru ise çay ağacı yağı direkt cilde sürülür mü? olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte çay ağacı yağının cilde faydaları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Çay Ağacı Yağı Cilde Faydaları

Çay ağacı yağı antiviral ve antiseptik özellikleri ile sivilce tedavisi için tercih edilebilir. Bakterileri öldürerek deri altında meydana gelen iltihapları kurutma etkisine sahiptir.

Ciltte meydana gelen şişlik, kızarıklıklara da iyi gelmektedir.

Doğal bir dezenfektan olarak kullanılabilir.

Antibakteriyel özelliğe sahip çay ağacı yağı doğal bir deodorant olarak da kullanılmaktadır.

Koltuk altında kullanıldığında karartmaları azalttığı görülmektedir.

Yağlı ciltlerde çay ağacı yağı kullanıldığında hem siyah noktalarda azalma meydana gelir hem de gözeneklerde sıkılaşma görülür.

Ciltte meydana gelen küçük kesikler ve yaraların tedavisinin süresini hızlandırır.

Ayak mantarı ve tırnak mantarının tedavisinde kullanılır.

Böcek kovucu özelliği olduğu için özellikle yaz aylarında sinekleri uzaklaştırmak için cilde sıkılabilir.

Çay Ağacı Yağı Cilde Zararları

Çay ağacı yağını cilt hassasiyeti olan kişiler dışında herkes kullanabilir. Ancak bu yağın kullanım miktarında oldukça dikkatli olunmalıdır. Çay ağacı yağı gözenekleri sıkılaştırıp siyah noktaları azaltırken fazla ve sık kullanımda tam tersi bir etkiye sebep olabilir. Aşırı kullanım siyah noktalarda artışa yol açar ve cildi yağlandırır.

Çay Ağacı Yağı Cilde Nasıl Sürülür?

Çay ağacı yağının faydaları kadar nasıl kullanılması gerektiği de merak konusudur. Özellikle yüz için çay ağacını tercih etmek isteyen kişiler, çay ağacı yüz için nasıl kullanılır sorusunu sormaya devam etmektedir. Çay ağacı yağının kullanımı oldukça basittir. Tek başına da bir kulak çöpü yardımı ile sivilce ve lekelerin üzerine çay ağacı yağını sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra bal ile çay ağacı yağını karıştırabilirsiniz. Burada iki tatlı kaşığı bal için 5 damla çay ağacı yağı yeterli olacaktır. Hazırladığınız bu karışımı sivilceli bölgelere sürüp birkaç dakika bekleterek yıkamanız yeterli olacaktır. Günde bir kere uygulamanız yeterlidir.

Çay Ağacı Yağı Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Doğal yağlar ile ilgili en merak edilen konulardan biri de cilt lekeleri üzerindeki etkisidir. Çay ağacı yağı ise bu noktada faydalı bir doğal yağdır. Doğru kullanıldığında cilt lekelerinde azalma yaşandığı görülmektedir. Özellikle akne izlerinin giderilmesi için çay ağacı yağı kullanımı tercih edilebilir. Çay ağacı yağı aynı zamanda hücreleri yenileme özelliğine sahip olduğu için cilt tonunda eşitleme konusunda da etkili olabilir. Ancak aşırı kullanımdan uzak durulması gerektiği unutulmamalıdır.