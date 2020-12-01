Cildi yumuşatan ve cildin ışıl ışıl görünmesini sağlayan bu yağ ayrıca cildi nemlendirerek yağ dengesini sağlamaktadır, düzenli kullanıldığında kesinlikle olumlu etkilerini gösterecektir. Cildin dostu olan çay ağacı yağının cilde faydaları ise;

Çay Ağacı Yağı Sivilce ve Sivilce İzlerini Yok Eder: Çay ağacı yağı içerin ürünlerin sivilceleri yok ettiği bilinmektedir. Son zamanlarda bu etkisinden dolayı pek çok krem, losyon ve sabun çay ağacı yağı içererek satışa sunulmuştur. Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler akne ve sivilcelerle savaşarak cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar.

Çay ağacı yağı içerin ürünlerin sivilceleri yok ettiği bilinmektedir. Son zamanlarda bu etkisinden dolayı pek çok krem, losyon ve sabun çay ağacı yağı içererek satışa sunulmuştur. Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler akne ve sivilcelerle savaşarak cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar. Sivilce İzlerini Yok Eder: Sadece sivilceler değil düzenli kullanıldığında sivilce izlerini yok ettiği bilinmektedir.

Sadece sivilceler değil düzenli kullanıldığında sivilce izlerini yok ettiği bilinmektedir. Böcek ve Sinek Sokmalarına İyi Gelir: Böcek, sinek, arı soktuğunda az miktarda yağı damlatın ve ovalayın antiseptik özelliği sayesinde ağrı ya da yanma oluşmadan iyileşir.

Böcek, sinek, arı soktuğunda az miktarda yağı damlatın ve ovalayın antiseptik özelliği sayesinde ağrı ya da yanma oluşmadan iyileşir. Ağız Bakımı: Suyla seyreltilmiş çay ağacı yağını ağzınızda gargara yaptığınızda diş eti ve diş problemlerinin çözümünde çok etkilidir.

Suyla seyreltilmiş çay ağacı yağını ağzınızda gargara yaptığınızda diş eti ve diş problemlerinin çözümünde çok etkilidir. Mantarları Yok Eder: Vücudun herhangi bir yerinde mantar varsa çay ağacı yağını suyla seyrelterek mantar olan bölgede kullanabilirsiniz. Vajinada mantar ya da ayaklarınızda mantar varsa çay ağacı yağı çok iyi bir çözüm olabilir.

Vücudun herhangi bir yerinde mantar varsa çay ağacı yağını suyla seyrelterek mantar olan bölgede kullanabilirsiniz. Vajinada mantar ya da ayaklarınızda mantar varsa çay ağacı yağı çok iyi bir çözüm olabilir. Bit ve Pireleri Yok Eder: Eğer çocuğunuzda ya da kendinizde pire olduğundan şüpheleniyorsanız 1-2 damlaya yağı şampuanın içerisine dökün ve bununla banyo yapın etkisini hemen gösterecektir.

Eğer çocuğunuzda ya da kendinizde pire olduğundan şüpheleniyorsanız 1-2 damlaya yağı şampuanın içerisine dökün ve bununla banyo yapın etkisini hemen gösterecektir. Vücutta Oluşan Morluk Giderir: Çarpma ya da düşme sonucu oluşan morluklar hemen geçmiyorsa zeytinyağı ve çay ağacı yağını karıştırın ve moraran bölgeye sürün morlukların hemen yok olduğunu göreceksiniz.

Çarpma ya da düşme sonucu oluşan morluklar hemen geçmiyorsa zeytinyağı ve çay ağacı yağını karıştırın ve moraran bölgeye sürün morlukların hemen yok olduğunu göreceksiniz. Egzama ve Sedefe İyi Gelir: Doğal ve etkili yöntemlerden biridir. Sedef ve egzama gibi deri sorunlarında alternatif olarak kullanılabilir.

Çay Ağacı Yağı Yüzünüze Nasıl Uygulanır?

Çay ağacı yağı yüze nasıl sürülür sorusuna kullanım şekline göre cevap vermek yerinde olur.