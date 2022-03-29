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ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için sayılı günler kaldı. 28 Şubat ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlanan kura çekimi başvurularının ardından ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi belirlenecek. İşte 2022 ÇAYKUR kura çekimi sonuçları ve ayrıntılar!

  • 01
    ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

    ÇAYKUR Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin illerinde yaş çay fabrikalarına işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 28 Şubat ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ÇAYKUR işçi alımı kura  çekimi başvurularının ardından ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi bugün (29 Mart 2022) belli olacak. İşte, 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları hakkındaki ayrıntılar!
  • 02
    ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

    2022 ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin illerinde yaş çay fabrikalarına alınacak geçiçi işçiler, 29 Mart Salı günü saat 10.00'da yapılacak. Rize  Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ÇAYKUR kura çekimi, noter tarafından gerçekleştirilecek.
  • 03
    ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

    ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, ‘Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.
  • 04
    ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

    Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.’ ifadelerine yer verildi.

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