Çaykur Rizespor: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'u galibiyeti getiren golü Eyüpspor forması giyen Claro 76. dakika kendi kalesine atarak kaydetti
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor'u galibiyeti getiren golü Eyüpspor forması giyen Claro 76. dakika kendi kalesine atarak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte düşme potasının üzerinde bulunan Rizespor puanını 37'ye yükseltti ve kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Eyüpspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.