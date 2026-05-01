Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:09 Güncelleme:
Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Rize'de oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Qazim Laci, 58. dakikada Adedire Mebude ve 65. dakikada Loide Augusto kaydetti.
Konyaspor'un ise sayıları 16. dakikada Jo Jin-ho ve 89. dakikada Andzouana'dan geldi.
Bu sonucun ardından Rizespor, 2 maç sonra kazanarak puanını 40'a yükseltti. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 40 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'un konuğu olacak. Konyaspor ise evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
