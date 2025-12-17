Çaykur Rizespor: 5 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi oldu.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 2, 20, 60 (p) ve 71. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 64. dakikada da Emrecan Bulut attı. Konuk ekibin gollerini ise 38'de Deian Sorescu ve 90+1. dakikada Semih Güler kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, grup aşamasına üç puanla başladı. Gaziantep FK ise puansız kaldı.

Türkiye Kupası C Grubu'nun bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak.