        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Çaykur Rizespor: 5 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor: 5 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup etti. Halil Dervişoğlu (4) ve Emrecan Bulut'un golleriyle grup aşamasına galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor, puanını 3'e çıkardı. Gaziantep FK ise ilk haftayı puansız tamamladı.

        Giriş: 17.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:03
        Ç.Rizespor, Halil Dervişoğlu'yla kazandı!
        Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi oldu.

        Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 2, 20, 60 (p) ve 71. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 64. dakikada da Emrecan Bulut attı. Konuk ekibin gollerini ise 38'de Deian Sorescu ve 90+1. dakikada Semih Güler kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, grup aşamasına üç puanla başladı. Gaziantep FK ise puansız kaldı.

        Türkiye Kupası C Grubu'nun bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak.

