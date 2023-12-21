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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Çaykur Rizespor: 5 - Siltaş Yapı Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 5 - Siltaş Yapı Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:25
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        Çaykur Rizespor gol oldu yağdı!
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        9. dakikada Pendikspor öne geçti. Savunmanın hatasında Lusamba'nın derinlemesine pasına iyi hareketlenen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-1.

        16. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Topu uzaklaştırmakta ağır davranan savunmanın hatasından yararlanan Gaich'in ceza yayı üzerinde iki oyuncudan kurtulduktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'ün solundan ağlarla buluştu: 1-1.

        41. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı. Muhammet Taha Şahin'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Benhur Keser, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra önde olan kaleci Burak Öğür'ün üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi: 2-1.

        45+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Benhur Keser'in ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic, sol ayak içi plase ile ön direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

        Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

        50. dakikada Halil Akbunar'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

        54. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra Berkay Sülüngöz ile mücadelesinden galip çıkarak yerden pası sonrası altıpas içerisinde arka direkte Gaich, boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 4-1.

        58. dakikada Gaich'in sağ kanada uzun pasına iyi hareketlenen Benhur Keser'in yaklaşık 40 metre koşup ceza sahası içerisine yerden ortasında topa sol ayak içi ile dokunan Varesanoviç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

        90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında Oscar'ın vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, soluna yatarak topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

        Mücadele, ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile noktalandı.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk. 61 Minchev), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 67 Sauer), Gaich

        Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 67 Murat Akça), Midtsjö, Thuram (Dk. 75 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar), Ahmed Hassan (Dk. 67 Kappel)

        Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 ve 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 ve 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Kırmızı Kart: Dk. 62 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Benhur Keser, Dk. 78 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

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