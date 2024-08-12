Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, 39'da Figueiredo'nun golüyle öne geçerken, Karadeniz ekibi bu gole 45+5'te Alikulov ile yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Konuk Başakşehir, 39. dakikada Joao Figueiredo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Rizespor, 45+5'te Alikulov'un attığı golle skora dengeyi getirdi.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve Rizespor ile Başakşehir sezona 1 puanla başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)
Karşılaşmanın 9. dakikasında Muhammet Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, topu kafayla indirdi. Topla buluşan Akintola'nın şutunda top üstten auta çıktı.
14. dakikada orta sahada topla buluşan Olawoyin'in rakip ceza sahası içinden şutunda topu, kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.
19. dakikada topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası içi sol çaprazda kaleye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada Muhamet Taha Şahin'in şutunda kaleci Muhammet Şengezer, topu kornere çeldi.
39. dakikada RAMS Başakşehir, 1-0 öne geçti. Keny'in pasında caza sahasının içinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti.
45+5 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Hojer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Alikulov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.