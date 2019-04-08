Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesi ile kapanıyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor'un 34, Beşiktaş'ın ise 47 puanı bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatif, Vedat Muriç

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Burak

YEDEKLER: Utku, Ersin, Necip, Rıdvan, Roco, Muhayer, Güven, Oğuzhan, Kagawa, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 33 gol attı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

RİZE, BEŞİKTAŞ'I 13 MAÇTIR DEVİREMİYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 13 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 16 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 9 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 21, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

EN FARKLI SONUÇ

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ YARININ İKİ İYİ TAKIMI KARŞILAŞIYOR

Süper Lig'in ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan elde etti.

Sezonun ilk yarısını bir galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ise ikinci devrede büyük bir yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. sıraya kadar çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER BURAK YILMAZ'DA

Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı.

Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında kırmaya çalışacak.

QUARESMA VE ADRİANO YOK

Siyah-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna Adriano Correia, Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek'i almadı.

Beşiktaş Kulübü, kadroda yer almayan Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı. Sol ayak bileğinde Deltoid ligament (iç yan bağ) kısmi yırtığı meydana gelen yıldız futbolcunun tedavisi için Portekiz'e gittiği bildirildi.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU