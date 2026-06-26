Çaykur Rizespor'da ayrılık açıklandı: Samet Akaydın

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor milli oyuncu Samet Akaydın ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

Karadeniz temsilcisinde geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 650 dakika sahada kaldı.