Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Tartışmalı hakem kararları
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı. İşte o pozisyonlar ve yorumlar…
FRED'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART
Bülent Yıldırım: "İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Geç kalan Fred, kramponunun dışıyla vurmuş. Kontrolsüz bir faul yok. Sarı kart gerekmez."
Deniz Çoban: "Bu kadar erken böyle bir sarı kartı kullanıyorsanız, benim limitim bu anlamına gelir. Hakemin yönetim şeklidir. Geriye kalan 88 dakikadaki kararlarına bakarım. Normal standartta bu pozisyon en fazla uyarı olur. Fazlası olmaz. Umut vaad eden atak yok. Sportmenlik dışı değil. Kontrolsüz hareket yok. 1 dakika önce Szymanski'ye de bir faul yapıldı, o zaman o da sarıydı."
Bahattin Duran: "Bu pozisyonda çok tartışılacak bir şey yok. Bu yalnızca faul. Bu pozisyonda sarı kart çıkmamalı."
Fırat Aydınus: "Szymanski'ye yapılan hareketi maçın başı diye tolare ettin, sarı kart vermedin. Sadece 1 dakika sonra Fred'in bir faulü var. Bir topta iki kişinin topla oynama isteği varsa sarı kart olmaz. Buna sarı kart verirsen 1 dakika önce Szymanski'ye yapılan faule de vermen gerekir. Vermezsen eleştirilirsin. Fred'e verilen sarı kart çok anlamsız."
İSMAİL - AKINTOLA MÜCADELESİ
Deniz Çoban: "Ters bir faul verdi. Top İsmail'e daha yakın, İsmail perdeliyor ve arkadan müdahale ediyor Rizesporlu ve İsmail'i düşürüyor. Faul varsa yapan Rizesporlu. İsmail düştükten sonra yaptığı hareketten dolayı Rizesporlu futbolcu lehine düdük çalıyor. Hakem pozisyona çok yakın."
Bülent Yıldırım: "Maç çok fazla ikili mücadeleyle başladı. Hakemin standartını, yaklaşımını anlamakta zaman zaman zorlandım. İlk faulü yapan Olawoyin, İsmail'in yaptığı ikinci müdahaleye faul dedi. Bence tersi olmalı."
Bahattin Duran: "Pozisyon açık, Olawoyin'in İsmail'e yaptığı hareket net faul. Hakemin önü açık. Bulunduğu yerden doğru değerlendirmesi gerekir."
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIYORDU"
7. dakikada hava topu mücadelesinde Ali Sowe, Djiku'ya müdahalede bulunuyor mu? Ceza sahasında Ali Sowe, İsmail'e müdahalede bulunuyor mu?
Bülent Yıldırım: "Faul standartı ve maçtaki ikili mücadele dengesi bir türlü oturmadı. Ali Sowe, Djiku'yu göre göre kolunu çıkardı. Devamında Djiku yerdeyken top Fenerbahçe tarafından kazanıldığı zaman oyunu durdurma şansı vardı, durdurmadı. Atak devam etti. Kararsızlık yaşadı. Pozisyon devam etti, İsmail topu uzaklaştırdıktan sonra Ali Sowe net faul yaptı. Taban geldi. Burada da faul verilmedi. Az kalsın çarşı pazar karışıyordu. Üst üste fauller kaçtı."
"HEPSİNDE HATALI KARAR VERDİ"
7. dakikada hava topu mücadelesinde Ali Sowe, Djiku'ya müdahalede bulunuyor mu? Ceza sahasında Ali Sowe, İsmail'e müdahalede bulunuyor mu?
Deniz Çoban: "Faul ve kart hatalarını konuşurken Turgut Doman'ın doğru yaptığı tek şey var, tüm pozisyonları doğru yerden izliyor ama hepsinde de hatalı karar verdi. Ali Sowe, Djiku'ya faul yapmıyor. Djiku biraz abartmış. Oyun kontrolü açısından top Fenerbahçeliler'deyken durdurması lazım, durdurmuyor. Rizesporlular'a geçince durduramıyor. Top Fenerbahçeliler'e geçiyor tekrar, İsmail'e açık bir faul yapılıyor. Onu da çalmıyorsunuz. Sonra top oyundayken oyunu durdurup hakem atışıyla oyuna başlıyorsunuz. Şuradan bir seminer yaparsınız aslında. Ali Sowe'nin İsmail'e yaptığı hareket sarı kart. Bütününe bakınca oyun kontrolü açısından çok sıkıntılı bir süreç. Oyun kontrolü anlamında yapılanlar oyuncuların iyi niyeti olmasa maçı bambaşka bir yere götürür."
"40 SANİYEYİ ÇOK KÖTÜ YÖNETTİ"
7. dakikada hava topu mücadelesinde Ali Sowe, Djiku'ya müdahalede bulunuyor mu? Ceza sahasında Ali Sowe, İsmail'e müdahalede bulunuyor mu?
Bahattin Duran: "Pozisyonda hakeme bakalım. Djiku yerde kaldı, sonra top Fenerbahçe'ye geçti, düdüğü ağzına götürdü çalacaktı vazgeçti. Sonra top Rizespor'a geçince değişik bir biçimde topu göstermeye başladı. İsmail'e yapılan hareket net faul. Djiku'ya yapılan faul veya değil, düdüğü ağzına götürüyorsan çalacaksın. Ben de İsmail'e yapılan hareket de sarı karta çok yakınım. Şuradaki 40 saniyeyi hakem çok kötü yönetti."
SZYMANSKI'NİN RAKİBİNE FAULÜ
Deniz Çoban: "Net sarı kart. Top kafa seviyesinde. Oyuncunun ayağı göğüs seviyesinde. Kramponun altıyla yukarıdan aşağı tarıyor. Kontrolsüz hareket sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Net bir sarı kart."
Bahattin Duran: "Daha fazlası olmaz ama faulle birlikte sarı kart olmalı."
Fırat Aydınus: "Net bir sarı kart. Kontrolsüz bir hareket."
OOSTERWOLDE'YE MÜDAHALE PENALTI MI?
Bülent Yıldırım: "Çok basit sorularımız var. Bir, bu adil bir müdahale mi? İki, dikkatli bir müdahale mi, etki söz konusu mu? Üç, nunu sahada gördüğünüz zaman, orta göbekte buna faul verir mi vermez mi? Rizesporlu oyuncu kolunu çarpışmaya engellemek için mi öyle yapıyor, bu şarjın doğal sayılacak bir yan şartı var mı? Hayır. Fizik olarak kim avantajlı? Oosterwolde. Kolay penaltı, buna penaltı verilir mi diye teorik yorumlar gelebilir. Basit düşününce burada adil müdahale yok, arkadan itme yok. Oyun alanı içinde her hakem faul verir. Rakibi sürklase edip öne doğru itiyor. Bu pozisyon penaltı."
Deniz Çoban: "Turgut Doman, pozisyonu bulunduğu yerden göremez. Geçen sene de söylemiştim; dünya yansa Turgut Doman'ın bir tutam otu yanmıyor. Topun yeri değişiyor, kontak olacak ama hakem hareketlenmeye ihtiyaç bile duymuyor. Adil bir mücadele değil bu. Bu pozisyonun oyuncuyu bozup bozmadığını çözmek hakemin takdiri. Şahsi fikrim, Oosterwolde'nin durup beklemesindeki maksat şu; top yükseğe çıkmış, bekliyor, koşmaya devam etse top arkasına düşecek. Arkasında kalan oyuncu, sırtından yapıyor ve Oosterwolde'yi düşürüyor. Etki var ve penaltı. Hakeme göre etki yok ve penaltı değil. Sana göre bana göre olduğu için etkiyi çözmek hakemin işi. Bu pozisyon VAR'ın konusu değil. Bence pozisyon penaltı."
Bahattin Duran: "Olawoyin'in yaptığı hareket arkadan ve gayrınizami. Olawoyin, dirseği koyduktan sonra kolunu piston gibi kullanmıyor. Oosterwolde kendini kolay bırakıyor. Bu pozisyona penaltı verilse ağır bir karar olurdu, ucuz bir penaltı olurdu bana göre. UEFA buna 'cheap penalty' derdi. Penaltı verene ağzımı açmam. Riski alan oyuncu Olawoyin. Sana göre bana göre pozisyon. Oyunun devam etmesi çok yanlış değil."
Fırat Aydınus: "Bu pozisyona penaltı verse kimse neden verdi demez. Penaltı verse desteklerim. Buna orta sahada faulü vereceksen ceza sahası içinde de penaltı vereceksin."
PAPANIKOLAOU'YA KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: "Rakip topsuz alanda tuttu formadan çekti ve atağın gerçekleşmesini sportmenliğe aykırı engelledi. Net sarı kart."
Deniz Çoban: "Topsuz alanda sportmenlik dışı faul. Sarı kartın çıkması gerekir."
Bahattin Duran: "Bu pozisyon net bir sarı kart."
ALIKULOV'A KART DOĞRU MU?
29. dakikada Alikulov, Dzeko'ya faul yapıyor mu, sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Rakip topsuz alanda tuttu formadan çekti ve atağın gerçekleşmesini sportmenliğe aykırı engelledi. Net sarı kart."
Deniz Çoban: "Topsuz alanda sportmenlik dışı faul. Sarı kartın çıkması gerekir."
Bahattin Duran: "Bu pozisyon net bir sarı kart."
ALIKULOV'A İKİNCİ KART GEREKİR Mİ?
41. dakikada sarı kartlı Alikulov, Dzeko'ya bir müdahalesi var. İkinci sarı kart olur mu?
Deniz Çoban: "Kontrolsüz bir faul değil. Fred'in pozisyonuna benziyor."
Bülent Yıldırım: "Dikkatsiz faul. İkinci sarı kart gerekmez."
Bahattin Duran: "Yalnızca faul. İkinci sarı kart gerekmez."
Fırat Aydınus: "Bu faulü çalıyorsan ikinci sarı kartı vereceksin. Fred'e o sarı kartı veriyorsan bu pozisyona kart vermemeni sorgularım."
FRED'E YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI?
Bülent Yıldırım: "Net dikkatsiz müdahale, penaltı. Ceza alanı içinde dikkatsiz müdahale ve Fred'in kramponuna basılıyor."
Deniz Çoban: "Çok kolay pozisyon değil, kabul ediyorum. Top havadan gidiyor, hakemin aşağıya konsantre olamamış olmasını anlarım. Açık bir penaltı."
Bahattin Duran: "Benim için tartışmasız penaltı. Görebiliyoruz, ayağının yan tarafına basılıyor."
Fırat Aydınus: "Dikkatsiz bir hareket, ayağına basıyor. Net bir penaltı. Bu kadar net. VAR'ın devreye girmesi gereken bir pozisyon."
ÇAĞLAR'IN GÖRDÜĞÜ KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: "Tartışacağımız konu çok da saygı duyuyorum. Konuşunca hata yaparım diye rahatsız oldum. Bu şarj faulse Olawoyin'in Oosterwolde'ye yaptığı daha ağır değil mi?"
Deniz Çoban: "Sarı kart değil. Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı hareket yok. Beden bedene mücadele var, nizami olmayan şarj var. Bu sadece faul."
Bahattin Duran: "Sarı kart göstermese daha iyi olurmuş diyeyim."
DJIKU'YA YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI?
Bahattin Duran: "İki ayak çarpışıyor. Fenerbahçeli oyuncu, topa doğru uzanıp vuracakken onu da başarıyor. Kavalının üstüyle Djiku'nun ayağı çarpışıyor. Hakemin aut kararı doğru.
Bülent Yıldırım: "Penaltı değil."
Bahattin Duran: "Akintola'nın eline gelmiyor top, yaptığı hareket de penaltı değil."
Fırat Aydınus: "Pozisyonda Djiku önceliği alıyor, topa vuruyor. Top daha oyun içerisindeyken rakip oyuncu da Djiku'ya darbe yapıyor. Net bir darbe var. Penaltı."