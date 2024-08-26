Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Tartışmalı hakem kararları

FRED'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Bülent Yıldırım: "İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Geç kalan Fred, kramponunun dışıyla vurmuş. Kontrolsüz bir faul yok. Sarı kart gerekmez."

Deniz Çoban: "Bu kadar erken böyle bir sarı kartı kullanıyorsanız, benim limitim bu anlamına gelir. Hakemin yönetim şeklidir. Geriye kalan 88 dakikadaki kararlarına bakarım. Normal standartta bu pozisyon en fazla uyarı olur. Fazlası olmaz. Umut vaad eden atak yok. Sportmenlik dışı değil. Kontrolsüz hareket yok. 1 dakika önce Szymanski'ye de bir faul yapıldı, o zaman o da sarıydı."

Bahattin Duran: "Bu pozisyonda çok tartışılacak bir şey yok. Bu yalnızca faul. Bu pozisyonda sarı kart çıkmamalı."

Fırat Aydınus: "Szymanski'ye yapılan hareketi maçın başı diye tolare ettin, sarı kart vermedin. Sadece 1 dakika sonra Fred'in bir faulü var. Bir topta iki kişinin topla oynama isteği varsa sarı kart olmaz. Buna sarı kart verirsen 1 dakika önce Szymanski'ye yapılan faule de vermen gerekir. Vermezsen eleştirilirsin. Fred'e verilen sarı kart çok anlamsız."