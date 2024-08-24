Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 45. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip de ilk 2 haftada birer galibiyet ve beraberlik elde ederek 4 puan topladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta İzmir'de Göztepe ile 2-2 berabere kalırken, yeşil-mavililer ilk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında 2-1'lik skorla yaşadı. Üst üste ikinci dış saha maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

LİGDE 45. RANDEVU Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.