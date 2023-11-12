Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, rakibini 5. dakikada Shelvey'nin orta sahdan attığı mükemmel golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Rizespor, maçın başında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 5. dakikada Jonjo Shelvey kaydetti. Orta sahanın gerisinden harika bir vuruşla topu filelere yollayan İngiliz yıldız, galibiyetin mimarı oldu.
Ligde üç maç sonra kazanan Rizespor, puanını 17'ye yükseltti.
Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 5 puanla son sıraya demir attı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Varesanovic, Sauerbeck (Dk.78 Laine), Minchev (Dk.78 Gaich)
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar (Dk.87 Kubilay köylü), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk.67 Rroca), Sylvanus Deli, Ndao, Mendy (Dk.67 Laurentino), Emir Kaan Gültekin (Dk.67 Trore)
Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Dk.62 Shelvey (Çaykur Rizespor)