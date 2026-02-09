Habertürk
        Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov'un sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov'un sözleşmesini uzattı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki Özbek stoper Khusniddin Alikulov'un sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

        Giriş: 09.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:53
        Çaykur Rizespor imzayı duyurdu!
        Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki Özbek stoper Khusniddin Alikulov'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve mukavelesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        Kulübümüz, 3 yıldır başarıyla formamızı giyen Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov ile +1 yıllık opsiyon hakkını kullanarak sözleşme uzatmıştır.

        Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov’da; ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncunun ameliyatı planlanmıştır.

        Sahalara dönüş süresi tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörülen 26 yaşındaki oyuncumuz, sezonu kapatmıştır. Kulübümüz; oyuncunun performansını ve aidiyet bağlarını gözeterek, sezon sonunu beklemeden 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmış ve sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır.

        Alikulov’un kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızı yineliyor, kendisine başarılarla dolu yıllar diliyoruz.

