Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov'un sözleşmesini uzattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki Özbek stoper Khusniddin Alikulov'un sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 26 yaşındaki Özbek stoper Khusniddin Alikulov'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve mukavelesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, 3 yıldır başarıyla formamızı giyen Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov ile +1 yıllık opsiyon hakkını kullanarak sözleşme uzatmıştır.
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov’da; ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncunun ameliyatı planlanmıştır.
Sahalara dönüş süresi tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörülen 26 yaşındaki oyuncumuz, sezonu kapatmıştır. Kulübümüz; oyuncunun performansını ve aidiyet bağlarını gözeterek, sezon sonunu beklemeden 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmış ve sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır.
Alikulov’un kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızı yineliyor, kendisine başarılarla dolu yıllar diliyoruz.