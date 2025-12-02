Habertürk
        Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar'la prensipte anlaştı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar'la prensipte anlaştı

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.

        Giriş: 02.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:51
        Ç.Rizespor, Recep Uçar'la prensipte anlaştı
        Çaykur Rizespor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensipte anlaşma sağladı.

        HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'nın aktardığı bilgilere göre iki taraf, sözleşme üzerinde son detayları konuşuyor.

        Recep Uçar'ın yardımcıları ise Rizespor'un bugün Türkiye Kupası'nda oynayacağı Pendikspor maçını izleyecek. Görüşmelerde herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 50 yaşındaki teknik adamın yarın Rize'ye giderek takımın başında olması bekleniyor.

