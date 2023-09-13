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        Haberler Spor Basketbol TKBL ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-74 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-74 (MAÇ SONUCU)

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, 2023-2024 sezonunun açılış haftasında ÇBK Mersin'e deplasmanda 76-74 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:03
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        Son şampiyon F.Bahçe mağlubiyetle başladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 yendi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Kerem Baki, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

        ÇBK Mersin: Kiss 8, Cornelius 2, Meltem Avcı, Studer 4, Iagupova 31, Melis Gülcan 15, Derin Yaya, Sinem Ataş 8, Holingsvorth 8,

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Şerife Alperi Onar 17, Meesseman 14, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır, Merve Aydın 2, Laksa 10

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 41-29

        3. Periyot: 62-48

        Beş faulle çıkanlar: 32.25 Studer (ÇBK Mersin)

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