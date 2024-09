Cecilia Krull: Türkiye, dünyanın çok özel bir yeri

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Ankara'da düzenlediği 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' adlı konserde Türk müzisyen Barbaros'la sahne alan İspanyol müzisyen Cecilia Krull, samimi açıklamalarda bulundu.

Cecilia Krull, 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' adlı konserin Ankara'daki üçüncü konseri olduğunu belirterek, bu konuda kendisini çok mutlu ve heyecanlı hissettiğini söyledi.

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in jenerik müziği 'My Life is Going On'u seslendiren Cecilia Krull, organizasyonun çok iyi olduğunu vurgulayarak, konser için bolca prova yaptıklarını belirtti.