LeBron James'in Los Angeles Lakers'a imza atmasından sonra Cleveland Cavaliers'ta kısa forvet pozisyonunda ilk 5'e yerleşen milli oyuncumuz Cedi Osman, kariyer rekorları kırdığı bir geceyi geride bıraktı.
Sahada 35 dakika kalan Cedi, 9/17 saha içi isabeti (4/7 üçlük) ile 22 sayı 3 ribaund 8 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cedi, üç sayı isabeti, sayı ve asist kategorilerinde kariyer rekorlarını kırdı. Takımın en önemli oyuncusu olan deneyimli Kevin Love ile uyumu dikkat çeken Cedi, özellikle topla potaya devrilmelerinde ve takımı yönlendiren asistlerindeki özgüveni ile dikkat çekti. Cleveland'da Love ise 25 sayı 19 ribaund ve 7 asist ile oynadı.
23 yaşındaki oyuncunun bu performansını daha da özel kılan bir detay ise onu bu maçta savunan oyuncunun NBA'in en iyi savunmacıları arasında gösterilen Jimmy Butler'ın olması oldu. Cedi, önceki gün sezon açılışında Toronto Raptors maçında da 2 kez yılın savunmacısı seçilen Kawhi Leonard'a karşı 17 sayı 10 ribaundla oynamıştı.
Minnesota Timberwolves'ta ise galibiyeti getiren oyuncu tartışmaların odağındaki Butler oldu. Takımdan ayrılmak istediğini açıklamasına rağmen bir türlü uygun takas denklemi kurulamadığı için takımda kalan ve bundan memnun olmayan Butler, karşılaşmayı 33 sayı 7 ribaund 3 asist 4 top çalma ve 2 blok ile tamamladı. Butler 33 sayısını 12'de 10 saha içi isabeti ve 12'de 12 serbest atış isabeti ile buldu. Ayrıca, Andrew Wiggins de 22 sayı attı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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