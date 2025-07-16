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        Haberler Bilgi Gündem Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı açılış tarihi belli mi, nereden geçecek, yolculuk süresi ne kadar?

        Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman açılacak, metro durakları belli mi?

        Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattında çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hattın Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki ikinci etabında fiziki ilerlemenin yüzde 90 seviyesine ulaştığını duyurdu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte metro, dört ayrı hatla entegre olacak şekilde hizmet verecek. Tam kapasiteyle saatte 64 bin 800 yolcu taşıyabilecek olan hat, Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşımı yaklaşık 50 dakikaya indirecek. Peki, Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattı hangi güzergâhtan geçecek ve ne zaman açılacak? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:06
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattının uzantısı olarak planlanan bu yeni etapta fiziki ilerleme yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz ve konforlu bir metro ulaşımı mümkün hale gelecek; böylece iki bölge arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya kadar düşecek. Peki, merakla beklenen Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, hattın güzergâhı ve açılış tarihiyle ilgili tüm detaylar...

        2

        ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI

        Toplam uzunluğu 10,9 kilometre olan hattın ilk etabı olan Çekmeköy–Samandıra Merkez arasındaki 6,5 kilometrelik kesim, 4 istasyonla birlikte 16 Mart 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. İkinci etapta ise Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları yer alıyor.

        Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nda Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi ile Çocuk Parkı, Veysel Karani İstasyonu’nda ise “Yuvamız İstanbul” kreşi yapılacak.

        3

        ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerleme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hattın 2026 yılı başında yolculu işletmeye alınması planlanıyor.

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        ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?

        Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattının tamamlanmasıyla Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz metro ulaşımı sağlanacak. Böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek.

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        ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ ENTEGRE OLACAĞI DİĞER HATLAR

        Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı;

        - Dudullu istasyonunda (M8) Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile,

        - Çarşı istasyonunda (M12) Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile

        - Altunizade istasyonunda Metrobüs ile,

        - Üsküdar’da Marmaray ve Şehir Hatları ile entegre edilecek.

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