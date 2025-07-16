İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattının uzantısı olarak planlanan bu yeni etapta fiziki ilerleme yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz ve konforlu bir metro ulaşımı mümkün hale gelecek; böylece iki bölge arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya kadar düşecek. Peki, merakla beklenen Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, hattın güzergâhı ve açılış tarihiyle ilgili tüm detaylar...