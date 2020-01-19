Çekya'nın Almanya sınırındaki Vejprty kasabasında engellilerin yaşadığı evde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yaptıkları açıklamada, yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR