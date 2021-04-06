Çukur dün akşam ekrana gelen son bölümüyle gündeme oturdu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur bir süre önce final kararı alıştı. Bu sezon ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur'da dün akşam Celasun karakterinin arabada bir iple boğulduğu görüldü. Peki, Celasun öldü mü? Çukur'da Celasun ölüyor mu, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?

ÇUKUR'DA CELASUN ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun karakteri, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümle Çukur izleyicilerine veda etti. Bu sezonun sonunda final yapacağı açıklanan Çukur'da yavaş yavaş vedalar başladı. Müzikleriyle, oyuncularıyla, aksiyon sahneleriyle 4 yıldır yayınlanan her bölümüyle gündeme oturan Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Celasun arabada bir saldırıya uğradı. Arka koltuktaki biri Celasun'u bir iple boğdu.

Oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Celasun karakterinin diziye veda edişini onayladı.