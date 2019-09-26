Çelik sektörü Almanya’da bir araya geldi

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB),Almanya'nın Düsseldorf kentine SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı ile eş zamanlı olarak düzenlediği ticaret heyetinde 30 firmadan 46 katılımcı yer aldı.

Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı ve Türk çelik ihracatçıları dünyanın önde gelen ithalatçıları ve hammadde tedarikçileri ile bir araya geldi. Organizasyona 42 farklı ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı geldi. Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği heyetin katılımcıları ise önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



BİRÇOK ÜLKEDEN ALICILARLA BULUŞTU

Bu tarz etkinliklerin Türk çelik sektörü için son derece önemli olduğunu belirten ve üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştiğini vurgulayan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Türk çelik sektörü bu etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden sektör temsilcileri ile bir araya gelme olanağı buldu. Etkinlik, yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma konusunda büyük fayda sağladı. Heyet katılımcıları, hayata geçirdikleri B2B görüşmeleri ile yeni iş bağlantısı imkânları yakaladı." dedi.

Konferansa birçok ülkeden katılım olduğunu kaydeden Aslan, "Dominik Cumhuriyeti'nden Mısır'a, Kolombiya'dan Lübnan'a kadar birçok ülkeden alıcılarla buluştuk." ifadelerini kullandı.

Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektöründe başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarında daralma ve kayıp yaşandığını belirten Aslan, "Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan ABD’de Section 232 vergisinin iki katına çıkarılmasıyla yüzde 80’e yakın pazar kaybı yaşadık. AB’nin de kota uygulamasını 1 Ekim itibariyle daha da sınırlandıracak olması sektörü olumsuz etkileyebilir. Yaşanan tüm engellemelere rağmen 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımızı miktar bazında yüzde 12,4 artırarak 14,2 milyon tona çıkardık. Değer bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,8'lik düşüşle 9,4 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu sene Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'daki ihracat artışlarımızla birlikte geçen yılın performansını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

İÇ PİYASADA HAREKETLENME BEKLENİYOR

Çelik sektöründe iç pazarda son dönemde ciddi bir daralma olduğunu belirten Aslan, hükümetin yayınlandığı ekonomi paketinin yanı sıra faiz indirimlerinin bir canlanma yaratacağını kaydetti. Söz konusu faiz indirimlerinin özellikle çeliğin yoğun kullanıldığı beyaz eşya ve otomotiv sektörünü kısa sürede hareketlendirerek çelik tüketimini artırmasını beklediklerini ifade eden Aslan, "Ekonomik toparlanma sinyalleri alınan bu günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1,5 milyon konutun her yıl 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde dönüştürülmesini planlıyor. Bunu da sektörün toparlanması için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.